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今日専用★ メゾンキツネ　Tシャツ　xs
商品番号 X97559559625
商品名

今日専用★ メゾンキツネ　Tシャツ　xs
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで新品を譲って頂いたメゾンキツネのTシャツお気に入りで着てましたが着る機会が減ったため出品しようと思います。目立った傷や汚れはありませんが白なので、、見落としてあれば申し訳ないので神経質な方はおやめください。#メゾンキツネ#メゾンキツネTシャツ
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