今日専用★ メゾンキツネ　Tシャツ　xs

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商品詳細
こちらで新品を譲って頂いたメゾンキツネのTシャツお気に入りで着てましたが着る機会が減ったため出品しようと思います。目立った傷や汚れはありませんが白なので、、見落としてあれば申し訳ないので神経質な方はおやめください。#メゾンキツネ#メゾンキツネTシャツ
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