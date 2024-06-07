【最高級】LOEWE ロエベ マフラー アナグラム ウール アンゴラ バイカラー

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ご覧頂きましてありがとうございます！【ブランド】LOEWEロエベ【商品説明】マフラーショールストールアナグラムアンゴラ混フリンジリバーシブルバイカラー【カラー】オレンジグレー灰色【素材】ウール75%アンゴラ25%【サイズ】幅：27.5全長：19※素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。【商品状態】数箇所に虫食いがございますが、使用に影響するようなダメージではないため、問題なくご使用いただけます。【購入元】大手リサイクルショップ※鑑定済の正規品です。【付属品】なし【その他】※状態記載は出品者の主観です。中古品にご理解のない方や神経質な方はご購入をお控えください。※コメント中でもメルカリの規約上、即ご購入いただける方を優先させていただきます。※ご購入前にプロフィールをご確認ください。管理番号：SR50910-302