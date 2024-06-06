新品★CPCM 襟配色袖ボリュームステンカラーコート 1010

◎プロフ必読お願いします!!配送、交渉等詳細記載してます☺︎◎即購入大歓迎です☆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬多数出品しております＼(^^)／まとめ値引き致します★#ARARe☆フォローで値下げ☆←出品一覧ご覧下さい！！▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⬇️商品説明⬇️定価：10,890円淡いカラー展開で春にピッタリなステンカラーコート襟と袖のコーデュロイ切替と配色デザインがアクセントになり、ブリティッシュライクな印象のステンカラーコート。クラシカルなデザインでかっちりと見せつつ、バルーンスリーブでゆるっと抜け感のあるアイテムです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：無し 裏地：有り 伸縮性：無し 光沢感：無し 生地の厚さ：普通 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊SIZE：L(身幅67cm：肩幅60cm：袖丈49cm：着丈106cm)COLOR：カーキ【状態】・タグ付きの新品ですが、一度人の手に渡った商品ですので神経質な方は購入をお控えください。AR1010-2#ARARe☆フォローで値下げ☆



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