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トートバッグ
商品番号 X42404743667
商品名

トートバッグ
ブランド名 アニエスベーボヤージュ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前に正規店にて購入しました。あまり使用する機会がなかったので出品します。○アイテムagnesbアニエスベー　トートバッグ　トートバック　レザー　A4ブラック　黒色○サイズタテ27cmヨコ37cmマチ14cmハンドル高さ18cm平置き実寸。○状態外側は目立った傷などはありませんが、使用に伴う傷などはございます！内側は使用によるシミがいくつかございます。写真にてご確認ください。○カラーブラック○素材レザー○配送簡易包装にて発送いたします。お値段等、ご相談頂けたらと思います。宜しくお願いします。#A4バッグ　#アニエスベーボヤージュ　#仕事バッグ　#a4トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/perforce200965.html
http://narcologia.ru/goods/protein114934.html
http://narcologia.ru/goods/peroration801215.html
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