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商品詳細
3年前に正規店にて購入しました。あまり使用する機会がなかったので出品します。○アイテムagnesbアニエスベー トートバッグ トートバック レザー A4ブラック 黒色○サイズタテ27cmヨコ37cmマチ14cmハンドル高さ18cm平置き実寸。○状態外側は目立った傷などはありませんが、使用に伴う傷などはございます！内側は使用によるシミがいくつかございます。写真にてご確認ください。○カラーブラック○素材レザー○配送簡易包装にて発送いたします。お値段等、ご相談頂けたらと思います。宜しくお願いします。#A4バッグ #アニエスベーボヤージュ #仕事バッグ #a4トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/perforce200965.html
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