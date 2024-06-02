ショート　ジャケット　ヤマダヤ　結婚式

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商品詳細
着丈···ショートカラー···ベージュ（光沢あり）ヤマダヤ系列の店舗で購入しました(^^)結婚式で数回着用していますが、シミ、汚れ等ありません。クリーニング済みです。
http://narcologia.ru/goods/recuperation337621.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate895577.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial651816.html
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