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美品 DAMA collection　ギャザー　ボリューム　フォーマル ブラウス
商品番号 N19495390474
商品名

美品 DAMA collection　ギャザー　ボリューム　フォーマル ブラウス
ブランド名 ダーマコレクション
特別価格 税込 1,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：9カラー：ベージュ平置き↓肩幅38㎝身幅54㎝袖丈56㎝着丈55㎝多少の誤差はご了承下さい後ろボタン\u0026ファスナーありご自宅でお洗濯可能です。ハイネック、ギャザー、ボリュームスリーブがポイントの素敵なブラウスです☺️上品なブラウスなのでセレモニー、フォーマルにもオススメです◎目立つ汚れなどはないかと思いますが自宅保管USED品ご理解の上ご購入下さいm(__)m※購入時期、着用回数などは申し訳ありませんがお答えできかねます※商品以外の小物類は付きません※発送の際はコンパクトに畳み圧縮しますのでご了承下さい
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