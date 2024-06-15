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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···袖なしpasdecalaisのデザイン性のあるノースリーブです。アシンメトリーな感じや柔らかいオフホワイトの色味が気に入って購入したのですが、上手に着られないまま、未着用なので出品します。裾のデザインが可愛いので重ね着したら可愛いかなと思います。
http://narcologia.ru/goods/freezer509698.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion923078.html
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サマーニット ノースリーブ 夏[品番：JCSW0001519]｜JOCOSA（ジョコサ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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