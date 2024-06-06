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P0563 KENZO ケンゾー　半袖tシャツ アニマル刺繍　M ネイビー
商品番号 Q34978354727
商品名

P0563 KENZO ケンゾー　半袖tシャツ アニマル刺繍　M ネイビー
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！以下が商品の詳細になります。•ブランドKENZO•アイテム半袖tシャツ•色ネイビー•サイズ（約）着丈70cm肩幅39cm身幅44cm袖丈16cm目安にどうぞ(^_−)−☆•状態古着特に目立った汚れなどはなし包装は簡易的なもので発送いたします。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください♬※古着になりますので、気にならないよ！って方いつでもお待ちしております！他にも古着をチェックしたい方はこちら→#パルプンテ#jackheart#古着#us古着#ストリート#アメカジ#カジュアル#オーバーサイズ#古着男子#古着女子
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