A.P.C. アーペーセー ロゴ刺繍 クルーネック 半袖 Tシャツ 男女兼用 S

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【S】肩幅64cmバスト124cm着丈73cm袖丈20.5cm【M】肩幅66cmバスト128cm着丈75cm袖丈21cm【L】肩幅68cmバスト132cm着丈77cm袖丈21.5cm※平置きサイズですので、多少の誤差はご了承ください。※付属品：専用袋/タグ*色:ホワイト※柄・デザイン：刺繍柄（ロゴ等）