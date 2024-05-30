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レトロビンテージ　ドット柄　プリーツ加工　薄手　シャツブラウス　ビックカラー
商品番号 I88930863869
商品名

レトロビンテージ　ドット柄　プリーツ加工　薄手　シャツブラウス　ビックカラー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇　　　　ご覧いただきありがとうございます。割引についてはプロフィールに記載しておりますので、一度　ご確認お願いいたします。ヴィンテージを扱う古着屋さんで購入いたしました。プリーツ襟が珍しい、ドット柄のレトロシャツ。淡いくすみピンクベージュカラーをベースに、淡いくすみグリーンのドット柄が可愛いシャツブラウスです。襟と後身頃がプリーツ加工が珍しく一目惚れしたデザイン。ウエストに少し絞りが入っていてガーリーな雰囲気です。ビックカラーが可愛い♡画像のように襟裏にフックがあり、外すとまた違う雰囲気が楽しめます。薄手　さらさらの肌触りの良い生地で、通年活躍するアイテム。秋にもオススメくすみカラー☺︎　⌘仕様⌘プリーツ加工ボタン⌘コンディション⌘目立つ汚れはなく、古着としておおむね良好です。used品をご了承くださいませ。⌘サイズ⌘9サイズ↓平置きでの採寸です　多少の誤差ご了承ください着丈約51㎝　肩から採寸身幅約46.5㎝肩幅約37㎝袖丈　約56㎝⌘素材⌘ポリエステル100%⌘生産国⌘日本※シャツ以外の小物は含まれません#ANA☻シャツおまとめ割引ご利用くださいませ♪◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇個人保管をご了承の上、ご検討くださいませ。衣類は、折り畳み梱包いたします。シワがつく可能性ありますので、ご了承くださいませ。　ゆったり　ゆるダボ　オーバーサイズ　アンティーク　希少フルジョ　古着女子　80S90年90Sビンテージvintageusedretlo古着コーデお洒落おしゃれ個性派個性的グリモワールヨーロピアン60s70s80s90sクラシカルモダンフラワーサンタモニカロキエ原宿高円寺下北沢　お探しの方におすすめ。袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···ドットカラー···ピンクテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル、韓国系色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···ドット、総柄、襟付き素材···その他
http://narcologia.ru/goods/sepulchral195732.html
http://narcologia.ru/goods/reflector511964.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate346548.html
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