レディース ロングコート ピンク ランタンスリーブ 223

☆ご覧頂きありがとうございます☆最後まで説明を読んでいただきご購入いただきますようお願いします✧︎〜フォロー割、複数購入割あります〜✧︎✩*⋆°ෆ*⋆°ஐ*⋆°✩*⋆°ෆ*⋆°ஐ*⋆°✩商品番号223《ピンクロングコートランタン袖》●サイズ:M着丈103バスト112肩幅－袖丈66※採寸は多少の誤差があります(S〜XLをご希望の方はコメント頂ければ、変更可能です)●カラー:ピンク(グリーンをご希望の方はコメント頂ければ、変更可能です)✩*⋆°ෆ*⋆°ஐ*⋆°✩*⋆°ෆ*⋆°ஐ*⋆°✩★ご注意事項★※検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承お願い致します。⚠️発送につきまして⚠️※商品はご入金後、土日祝を除く7日〜10日で発送致します※仕事が不規則なため1週間でまとめて発送しておりますので余裕を持ってご購入くださいお手元に届くまで10日〜14日前後かかりますお急ぎの方はご遠慮ください他のお洋服もこちらからご覧ください↓#noaselect*.+゜♡*.+゜。:°ஐ..ʚ♡ɞ*.+゜。:°ஐ..*♡*.+゜ツーピースセットアップジャケットロングスカートノースリーブチェック柄千鳥柄モダンアウターワンピースロングドレス乙女デートニットカーディガンコートボレロ韓国ファッションオルチャン韓国韓流ゆるふわガーリーエレガント綺麗目系清楚系可愛い系古着夏服秋服冬服ストリート系新作インポートセレクトショップオーバーサイズドレス妹系レディースメンズユニセックスノーブランド可愛い服お洒落大人系



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