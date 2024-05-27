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k18 珊瑚ペンダントトップ
商品番号 B31976268447
商品名

k18 珊瑚ペンダントトップ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー装飾···珊瑚k18珊瑚5gです珊瑚に花柄のデザインが入ってます綺麗です円形です大体2cm程です素人採寸で多少の誤差があるかもしれませんご理解下さい後は画像にてご確認下さい返品はトラブル防止の為受け付けません梱包は素人梱包ですご理解下さい宜しくお願いします。No.19
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