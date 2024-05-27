bubbles フリルカラー ジャケット セットアップ

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bubblesフリルカラージャケットセットアップブラック黒ジャケットは試着のみの新品未使用スカートは1度短時間着用致しましたが汚れなどはございません。こちらペットなしの非喫煙者です。今季の新作です、完売してるかと思います。セットアップとしてもミニスカートとジャケットそれぞれバラバラにも着用できるアイテムです。気になることあればお気軽にコメントお願いします！折りたたんでの発送をさせて頂きます(\u003e_\u003c)bubblesバブルスセットアップワンピーススカートミニスカートジャケット109量産地雷系AnkRougeROJITAJamieエーエヌケーLIZLISAリズリサ夢展望DearMyLoveディアマイラブシークレットハニーSecrethoneyハニーシナモンHoneyCinnamonEATMEpiumスカートフレンチガーリー