CHANEL ノベルティ ショルダーバッグ

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商品詳細
シャネルショルダーバッグノベルティ品になります。他サイトでお譲り頂きましたが私には少し小さかった為出品させて頂きました。家にあるチャームもお付けしました。サイズ：25×28×13ショルダー：120cm（調節可能）ノベルティ品につき完璧を求める方は購入をお控え下さい。
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