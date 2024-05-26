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CHANEL ノベルティ ショルダーバッグ
商品番号 T42543169322
商品名

CHANEL ノベルティ ショルダーバッグ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネルショルダーバッグノベルティ品になります。他サイトでお譲り頂きましたが私には少し小さかった為出品させて頂きました。家にあるチャームもお付けしました。サイズ：25×28×13ショルダー：120cm（調節可能）ノベルティ品につき完璧を求める方は購入をお控え下さい。
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シャネル ノベルティ - ショルダーバッグ
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CHANEL ノベルティ ショルダーバッグ | labiela.com
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CHANEL ノベルティショルダーバッグ -
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