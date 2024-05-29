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Roland GO:MIXER【美品】【ミキサー】
商品番号 U89221055413
商品名

Roland GO:MIXER【美品】【ミキサー】
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外装の箱に多少欠損はありますが、商品自体は問題なく使用できます。付属品も全て揃っています。たまに使用していた程度ですので、美品です！
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