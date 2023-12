MXR duke of tone

種類···エレキギター用エフェクトタイプ···オーバードライブ最終値下げです。ご覧いただきありがとうございます。今年の3月25日に購入後、使用機会がありませんでした。家での使用が1時間以内、元々はライブで使用予定だったためベルクロがついております。金銭的理由で手放します。元箱は、元々売る気がなかったので捨ててしまいましたが保証書\u0026説明書は残っているため同封致します。別のエフェクターの箱に入れて発送予定です。



