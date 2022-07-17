プラダ PRADAサンダル レディース 。.。:+

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商品詳細
☆こちらはプラダのサンダルになります。☆サイズ37(24cm)☆前ヒール 3cm後ヒール 8cmよく似たサンダルを持っていて、なかなか履く機会がないので出品する事にしました。これからの季節にパンツ、ワンピース等に活躍するサンダルだと思います。プラダの箱付き。他のサイトにも出品中の為、売り切れの際はご容赦ください。宜しくお願い致します。#プラダ #prada#サンダル#新品カラー···ゴールドヒール高さ···7.1〜10cmソールヒール形···ウエッジ
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