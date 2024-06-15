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ジュエリー マキ　k18 オパール ダイヤモンド リング 11号
商品番号 D43984144101
商品名

ジュエリー マキ　k18 オパール ダイヤモンド リング 11号
ブランド名 ジュエリーマキ
特別価格 税込 21,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プロフィールのご一読をお願いいたします。◆ジュエリーマキ◆k18オパールダイヤモンドリングサイズ　　11号オパール　1.50ctダイヤ　　0.15ctトップ　　縦10mm×横11.8mmリング幅　2mm〜7.2mm重量　　　3.77g付属品　　なし＊状態＊着用品になります。比較的綺麗な状態ではございましたが小キズがございましたので新品仕上げをいたしました。気持ち良くご着用いただけるかと思います。発送前にもクリーニングいたします。◆全て実物画像となります。◉発送は宅急便コンパクト又はゆうパケットプラスの予定です。#ぐりk18プラチナリング＊他にも、k10ネックレス・pt850チェーン・k18ネックレスチェーン・シエナ・ジュエッテ・4°C・canal4℃・アガット・エテ・ヴァンドーム・クミキョク・ココシュニック・ノワールドプーペ・ブルーム・タンジェ・テイクアップ・エステール・ジュピター・スタージュエリー・ジュエリーマキ・ポーラ・ジュエリーツツミ・k18・pt900等のリングを出品しております^_^
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