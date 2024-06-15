大人クール♪フレームワークFRAMeWORK コットンプルオーバーブラウス ...

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5ページ目 - フレームワーク シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 ...



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コットンロングシャツ（シャツ／ブラウス）｜FRAMeWORK（フレーム ...



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フレームワーク(FRAMeWORK) |≪追加≫コットンレギュラーカラーシャツ2 ...



フレームワーク/Tシャツ/FREE/コットン/ホワイト/22070220314120

ご購入をお考え下さっている方は、プロフィールをご一読下さいませ。(*u.u))FRAMeWORKフレームワークお色 ネイビー系身幅 43㎝着丈 53㎝（背中心） 56㎝（肩付根より）平らに置いた状態にて計測しております。※多少の誤差はお許し下さいませ。コットン素材のノースリーブプルオーバーブラウスVネックタイプでデコルテラインを綺麗に演出。クールな印象ですが、Aラインなデザインですので、フェミニンさもあり。ボトムを選ばずデニムなどでカジュアルダウンさせた着こなしも素敵です。１枚でもインナーとしてもお使い頂け、通勤シーンから日常のお出かけまで、幅広く取り入れられるきれいめな1枚です。カテゴリー別はこちら↓#verdefashionベイクルーズ#verdefashionフレームワークファッション全体はこちら↓#verdefashion#verdefashionトップスタップして頂くと見やすいページに飛びます。こちらは家族のお品です。※ホームクリーニング致しました。目立つシミ等はございませんが、多少の使用感は見受けられます。※お写真のコーディネートはセットではなく 別枠での出品となります。あくまでも個人保管のお品物になりますので、匂い等細かな部分までお気になさる方は、ご遠慮下さいますようお願い致します。気になる点ご不明な点がある場合は、ご購入前にお気軽にコメント下さいませ。小さめに畳んでの発送となりますので、畳みシワご了承下さいませ。※ゆうパケットもしくはネコポスを利用予定です。5，999円→