Leilian レリアン キャラオクルス ベージュ　9号　シャツジャケット

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LeilianレリアンCARAOCRUZキャラオクルスベージュ シャツ ジャケット 9号 Mサイズ 日本製 シャツジャケット長袖シャツ平置きで、□身幅 46㎝□着丈 56㎝□肩幅 37㎝素人採寸なので多少誤差があるかもしれませんがご了承下さい。とっても素敵なシャツジャケットです♪ダメージ見あたりません□あくまでも個人の見解です。神経質な方はご遠慮ください□商品についてはほとんど中古品で素人検品です。見落しがある場合もございます。ご了承頂ける方のみお願い致します。他にも、子供服、レディース服、メンズ服など、多数出品しております。是非ご覧下さい。