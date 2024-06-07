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新品未使用ミルクフェド　pixel strawberry Tシャツ
商品番号 M85072087811
商品名

新品未使用ミルクフェド　pixel strawberry Tシャツ
ブランド名 ミルクフェド
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルーＣＯLOＲ　ライトブルー購入時期　2023年5月MILKFEDで人気のＴシャツ！デジタルロゴが目を惹くいちごデザイン遊び心のあるグラフィックがポイント♪※実物のお品は　写真より明るいとても綺麗なライトブルーです♡※新品，未使用タグ付き。写真の一枚目は　バックプリントです肩幅　59㎝身幅　60㎝着丈　71㎝袖丈　22㎝材質　綿100購入時の金額¥5,750完売品です♪
http://narcologia.ru/goods/traverse185926.html
http://narcologia.ru/goods/seamless434829.html
http://narcologia.ru/goods/procurement796933.html

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