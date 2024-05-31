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美品　パーリーゲイツポロシャツ
商品番号 F46198017985
商品名

美品　パーリーゲイツポロシャツ
ブランド名 パーリーゲイツ
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PEARLYGATESパーリーゲイツレディースゴルフウェアサイズ表記：1バスト82〜86身長158~166以下、ご参考までに実測値です。誤差はご容赦ください。着丈約56cm身幅約41cmブラックのへちま襟ポロシャツで、シンプルでとても上品なポロシャツです。フロントと左袖に刺繍あります。used着用数回美品★パンツは付きません。ポロシャツのみです。中古品にご理解の上、ご検討頂きますようお願い致しまご購入後の返品は受け付けておりません。お確かめになりたいことがごさいましたら、ご購入前にコメントください。
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