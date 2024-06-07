【美人百花4月号掲載商品】２ｗａｙボウタイニット

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２ｗａｙボウタイニットSグレージュ試着のみ7480円商品特徴】上品なホワイトゴールドのメタルバーが可愛いボウタイニットです。胸元のボウタイはメタルバーパーツで留めたり、一つ結びにしたりとその日の気分に合わせて変えられます。袖は二の腕をカバーするパフスリーブなので、腕をすっきり見せてくれます。【スタイリング】柄やレーススカートと合わせると、フェミニンな通勤スタイルが完成します。素材:コットン40%アクリル40%ナイロン19%ポリウレタン1%