【高級】エルメス　長財布　ドゴンGM　オレンジ　コインケース付　□H刻印

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✿----------------------------✿ アイテム別 ▶︎#marons_wallet ブランド別 ▶︎#marons_HERMES✿----------------------------✿【ブランド】HERMES｜エルメス【アイテム】マルチポーチ ドゴン H刻印 長財布ゴールド金具 ロゴ型押し オレンジ【サイズ】■本体タテ：約12cmヨコ：約20cm厚さ：約1cm■小銭入れタテ：約9cmヨコ：約16cm厚さ：約0.5cm※素人採寸【素材】レザー【状態】ランク：C革表面は全体的に黒ずみがあり、また一部皮の歪み見られます。留め具部分の革は先が少し割けております。金属には細かな傷が見られます。※状態はお写真にてご確認お願いいたします。N新品S未使用品Aダメージや使用感がほぼない商品B多少使用感のある商品C使用感があり、多少ダメージがある商品D使用感があり、大きなダメージがある商品【購入先】大手リサイクルショップ（AACD加盟店）→鑑定済みの確実正規品になります♪安心してお買い求めください^^✿フォロー割始めました✿ご購入前に「フォローしました！」とコメントください。確認次第すぐにお値段を変更させていただきます♪◇3,000円以上 ▶︎100円OFF◇5,000円以上 ▶︎300円OFF◇10,000円以上▶︎500円OFF୨୧・・・・・・ご確認事項・・・・・・୨୧・お品物の多くはUSED品となっております。お写真にて商品の状態をよくご確認の上ご検討よろしくお願いいたします。・花やバッグスタンドなどの備品は同梱されませんのでご了承ください。・箱や保存袋、付属品は付きません。付く場合はその都度、商品説明欄に特記いたします。・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。・発送は簡易梱包になりますためご了承ください。・らくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便は予告なく変更することがございます。ご希望の配送方法がございましたら、ご購入前にお知らせください。୨୧・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧管理番号：c23904