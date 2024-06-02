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【極美品】ルイヴィトン ヴェルニ ジッピーコインパース コインケース アマラント
商品番号 U97220345799
商品名

【極美品】ルイヴィトン ヴェルニ ジッピーコインパース コインケース アマラント
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明、パッケージ内容ルイヴィトンヴェルニジッピーコインパースコインケースアマラント●品番M93607●付属品本体●状態、ダメージ〜外側〜表面に薄い汚れあり。(写真1枚目)〜内側〜特筆すべきダメージはありません。使用感のほとんどない極美品となります。※詳細は写真でご確認し、ご納得のうえご購入ください。●カラー、柄ボルドー※撮影方法やモニターの特性により、色/素材感が実物と異なって見える場合があります。●発送方法・クロネコ便による匿名配送です。・ネコポスでの発送となります。（緩衝材付封筒）※コメントせず即購入されても全然大丈夫です。やりとり面倒な方も歓迎です。※全て送料込みの価格です。ご不明点等ございましたらコメントください。値下げ交渉ある場合は金額をご掲示下さい。よろしくお願い致します。
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