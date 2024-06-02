総柄ジャケット　ゴブラン織　赤　黒　水色　グレー　ヴィンテージ　レディース　れて

▶即購入OK!!▶フォロー割・おまとめ割あり！ （プロフィールをご確認下さい♪）▶匿名配送・翌日発送ご覧いただき有難うございます。厳選した一点ものです。▼全ての商品はこちらから▼ #古着trips▼似たジャンルの商品はこちらから▼ #古着tripsジャケット≈商品説明≈●ポイント●カラーブルー グレー 黒 赤●サイズ表記#古着ですので、時代や国、メーカーによってサイズ感が違います。実寸を参考にして下さい↓肩幅40身幅48.5着丈56袖丈57 (cm)●素材ポリエステル73コットン24レーヨン3●状態 B【S】未使用（デッドストック品で美品）【A】綺麗な古着（使用感がない、少ない）【B】一般的な古着（汚れ、ダメージが目立たない）【C】使用感のある古着（ダメージ、汚れがみられる）#古着trips#古着tripsジャケット#古着trips_レディースいいね⭐フォロー⭐お願いします❗お得なセール情報などご確認いただけます＼(^o^)／⬛注意・確認事項✔画像撮影の条件・ご覧いただいている環境によって商品の色や見え方が異なる場合がございます。✔採寸多少の誤差はご容赦下さい。✔検品全てUSED品です。多少の使用感、ヨレ、小キズ、毛玉などある場合がございます。古着にご理解のある方のみ、お買い求めお願いします。ご質問等は気楽にコメント下さいませ(^^)着丈...ショート



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