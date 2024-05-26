グッチ　未使用品スカーフ　大判　ストール　140

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未使用品 GUCCIスカーフ ストール ショール黒地にGGマークサイズ表記 140×140モダール85% シルク15%付属品 箱 リボンイタリア製肌触りはファリエロサルティのように柔らかく包みこむような感じなので、ぐるぐる巻いても結んでもカッコよく、大判なので羽織っても使えます。海外でも人気のお品、迷いながらも、似たものが増えたので出品します。保管によるシワ、箱の汚れ(リボンの色移り)等ご了承くださる方に。箱はオマケとお考えください。最終価格です。ゆうゆうメルカリ便に変更することもあります。お探しの方いかがでしょうか。