  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
美品 Leilian ニットワンピース Aライン ブラック　ラインストーン
商品番号 N46484353910
商品名

美品 Leilian ニットワンピース Aライン ブラック　ラインストーン
ブランド名 レリアン
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます(o^^o)★アイテムLeilianレリアン　長袖　近年モデルニットワンピースAラインフレアラインストーン　肩スウェード切り替えハイネック　モックネック定価　6万　大きいサイズ撮影用の小物類はつきませんのでご了承ください。★サイズサイズ11（XL相当）肩幅約39cm身幅約47cm着丈約100cm袖丈約56cm平置き実寸。着画はお断りいたします。★状態目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。★カラーブラック　黒★素材ウール★配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#つきのお洋服他にも多数出品していますので、ご覧いただけたら嬉しいです☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆管理番号　D002523
http://narcologia.ru/goods/preference1538.html
http://narcologia.ru/goods/procurement529633.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei99471.html
Ａラインニットワンピース [ブラック]
Ａラインニットワンピース [ブラック]
韓国 胸開き2022新品 セクシー ニットワンピース 長袖 グレー ...
韓国 胸開き2022新品 セクシー ニットワンピース 長袖 グレー ...
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Lookbook｜レリアン（Leilian）
バックリボンAラインニットワンピース
バックリボンAラインニットワンピース
【アウトレット】Aラインリブニットワンピース（ライトベージュ ...
【アウトレット】Aラインリブニットワンピース（ライトベージュ ...
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Ａラインニットワンピース [ブラック] – aulutin
Ａラインニットワンピース [ブラック] – aulutin
韓国♡胸開き2022新品 セクシー♪ ニットワンピース 長袖　グレー　ブラック
韓国♡胸開き2022新品 セクシー♪ ニットワンピース 長袖　グレー　ブラック
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Ａラインニットワンピース [ブラック]
Ａラインニットワンピース [ブラック]
韓国♡胸開き2022新品 セクシー♪ ニットワンピース 長袖　グレー　ブラック
韓国♡胸開き2022新品 セクシー♪ ニットワンピース 長袖　グレー　ブラック
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Lookbook｜レリアン（Leilian）
Leilian レリアン シアーベルベットジャケット 羽織り トップス ラメ ...
Leilian レリアン シアーベルベットジャケット 羽織り トップス ラメ ...
Leilian レリアン シアーベルベットジャケット 羽織り トップス ラメ ...
Leilian レリアン シアーベルベットジャケット 羽織り トップス ラメ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru