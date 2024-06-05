美品 Leilian ニットワンピース Aライン ブラック　ラインストーン

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数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます(o^^o)★アイテムLeilianレリアン 長袖 近年モデルニットワンピースAラインフレアラインストーン 肩スウェード切り替えハイネック モックネック定価 6万 大きいサイズ撮影用の小物類はつきませんのでご了承ください。★サイズサイズ11（XL相当）肩幅約39cm身幅約47cm着丈約100cm袖丈約56cm平置き実寸。着画はお断りいたします。★状態目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。★カラーブラック 黒★素材ウール★配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#つきのお洋服他にも多数出品していますので、ご覧いただけたら嬉しいです☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆管理番号 D002523