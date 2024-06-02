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Chloe（クロエ）ロングウォレット　【送料無料】水色
商品番号 K90176121890
商品名

Chloe（クロエ）ロングウォレット　【送料無料】水色
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 7,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださいまして、ありがとうございます。Chloeの長財布落ち着いた水色が綺麗なお財布です。チャームもポイント。　【サイズ】横19cm縦9.5厚さ2.5㎝※素人ですので、多少の誤差があるかもしれません。　ご了承ください。【素材】本革【状態】本革部分は特目立つような傷などばありません。チャームも塗料が剥がれたりはしておりませんが、多少の傷はあります。その他不明点などはコメントに頂ければと思います。宜しくお願い致します。#財布　#ウォレット　#Chloe#クロエ　#長財布　#ロングウォレット　#美品　#プレゼント
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