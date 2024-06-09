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ヴィヴィアン★アングロマニア★総柄タンクトップチュニック
商品番号 E49864408086
商品名

ヴィヴィアン★アングロマニア★総柄タンクトップチュニック
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　ヴィヴィアンウエストウッド　　　　　アングロマニアサイズ　S平置きで身幅74センチ着丈81センチ（肩紐含む最長）※素人採寸なので誤差あります。ご理解お願いします。変形デザインとなっておりますので着用する際の着丈は短くなります。お気に入りで着用していたため少し毛羽立ちあります。中古になります。ご理解ある方のみ購入お願いします。他にもVivienneを出品してます。↓#ふぁぶヴィヴィアンいちらん
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