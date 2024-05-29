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- 美品 Maison KITSUNE Tシャツ M バーガンディ レッド
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商品詳細
メゾンキツネロゴTシャツ半袖カットソーバーガンディ（ワインレッド）カラーに燻んだイエローのブランドロゴがプリントされたデザインです。着用2、3回程で使用感少なく美品です。サイズM着丈63肩幅41身幅43袖丈16※素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。※自宅保管品であることをご理解ください。maisonkitsunémaisonkitsuneメゾンキツネコットンシャツTRICOLORFOXParisienKITSUNETeeキツネティーTシャツカットソーバーガンディワインレッドブラウン赤茶秋春夏2006131800柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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