ディズニー　トイストーリー　ピザプラネット　シャツ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらは＊トイストーリー ピザプラネット シャツ Mサイズ以上1点です。定価:7370円USのXSサイズ、に相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方を記載していますMサイズ：チェスト:約88～96(cm)肩幅:約44(cm)／着丈:約67(cm)アパレルの採寸について素材:綿(装飾部分を除く)タグ付き・未使用品折り畳んで保管していたため畳じわがございます。ご希望の場合アイロンがけ致します。ディズニーピクサートイストーリー
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