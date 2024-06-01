【未使用・美品】D\u0026G/キャミソールワンピース

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商品詳細
当時、大阪高島屋で購入しましたが、着用する機会がございませんでしたので今回出品いたします。美しいレースが胸元を魅惑的に演出してくれます。状態…未使用保管品です。未着用のため、シワや型崩れやダメージはございません。レースも購入当時のハリ感がございます。サイズ表記24/38(平置きにて計測cm)身幅…33前身ごろ…62後ろ身ごろ…59総丈…79.5～85(調節可能の肩ストラップの可動域)ヒップ…78
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Du0026G キャミソール ワンピース サイズ40-
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