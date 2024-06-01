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【未使用・美品】D\u0026G/キャミソールワンピース
商品番号 U59390578771
商品名

【未使用・美品】D\u0026G/キャミソールワンピース
ブランド名 ディーアンドジー
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時、大阪高島屋で購入しましたが、着用する機会がございませんでしたので今回出品いたします。美しいレースが胸元を魅惑的に演出してくれます。状態…未使用保管品です。未着用のため、シワや型崩れやダメージはございません。レースも購入当時のハリ感がございます。サイズ表記24/38(平置きにて計測cm)身幅…33前身ごろ…62後ろ身ごろ…59総丈…79.5～85(調節可能の肩ストラップの可動域)ヒップ…78
http://narcologia.ru/goods/mobilehome167443.html
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