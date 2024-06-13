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【HM759】K１８WG　プラチナ　ネックレス　２.３ｇダイヤ　０.５０
商品番号 B25868886330
商品名

【HM759】K１８WG　プラチナ　ネックレス　２.３ｇダイヤ　０.５０
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 24,790 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※K１８WG　プラチナ　ネックレス　２.３ｇダイヤ　０.５０※ダイヤはインクルージョンありますがテリの悪くありません※細かい傷、擦れ等あります。※チェーンとトップは取り外しできます。※中古品です、説明、写真にある以外にも何らかの欠点がある可能性あります、ご了承のうえのご購入お願いいたします。☆刻印　チェーン　Pt８５０　トップ　K１８WG　０.５０☆重量　約２.３g　☆サイズ　チェーン長さ約４０ｃｍ　幅約０.８ｍｍ　　　　　トップ　縦約１２.６ｍｍ　横約１２.４ｍｍ　　　　　書留郵便かゆうゆうメルカリ便かゆうパックで発送予定です。大変申し訳ありませんが、お値下げはできません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/freshman134956.html
http://narcologia.ru/goods/procurement133833.html
http://narcologia.ru/goods/diamond839958.html

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