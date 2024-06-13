【HM759】K１８WG　プラチナ　ネックレス　２.３ｇダイヤ　０.５０

※K１８WG プラチナ ネックレス ２.３ｇダイヤ ０.５０※ダイヤはインクルージョンありますがテリの悪くありません※細かい傷、擦れ等あります。※チェーンとトップは取り外しできます。※中古品です、説明、写真にある以外にも何らかの欠点がある可能性あります、ご了承のうえのご購入お願いいたします。☆刻印 チェーン Pt８５０ トップ K１８WG ０.５０☆重量 約２.３g ☆サイズ チェーン長さ約４０ｃｍ 幅約０.８ｍｍ トップ 縦約１２.６ｍｍ 横約１２.４ｍｍ 書留郵便かゆうゆうメルカリ便かゆうパックで発送予定です。大変申し訳ありませんが、お値下げはできません。よろしくお願いいたします。



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