  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
商品番号 J60979225187
商品名

Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
ブランド名 レイビームス
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

RayBEAMS綿麻バックタックワンピース今季のお品です。こちらで新品タグ付きをお譲り頂き当方では試着のみしております。私にはあまり似合わなかったのでお探しの方にお譲りしたいと思います。定価15400円のお品です。以下公式サイト引用文です。■デザイン通気性のよい麻混素材を使用したワンピース。フロントはシンプルにスキッパーデザインで、後ろに入ったタックディテールをポイントにしています。衿ぐりは1枚でも着て頂けるように深すぎない空きで、キャミ型のペチ付き。■コーディネートリゾート感のあるかごバッグなどの合わせはもちろん、デイリ―使いにスポーツサンダルなどでカジュアルに合わせて頂くのもおすすめです。■サイズゆとりのあるサイズ感。■素材綿との混合素材なので、ナチュラルにもなりすぎず、使いやすいです。■ケア方法洗濯可
http://narcologia.ru/goods/injure211967.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate758848.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly751784.html
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース|BEAMS WOMEN(ビームス ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS（レイビームス）の「Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Amazon.co.jp: [レイビームス] ワンピース 綿麻 バックタック ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Amazon.co.jp: [レイビームス] ワンピース 綿麻 バックタック ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ｒａｙ ＢＥＡＭＳ ／ 麻 バックタック フレアスリーブ ワンピース ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Amazon.co.jp: [レイビームス] ワンピース 綿麻 バックタック ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピースを使った人気ファッション ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS（レイビームス）の「Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS(レイビームス)23SS 綿麻 バックタック ワンピース ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピースを使った人気ファッション ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS(レイビームス)23SS 綿麻 バックタック ワンピース 【中古 ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS(レイビームス)23SS 綿麻 バックタック ワンピース ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Amazon.co.jp: [レイビームス] ワンピース 綿麻 バックタック ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Ray BEAMS（レイビームス）の「Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ...
Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース
Amazon.co.jp: [レイビームス] ワンピース 綿麻 バックタック ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru