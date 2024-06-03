Ray BEAMS / 綿麻 バックタック ワンピース

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RayBEAMS綿麻バックタックワンピース今季のお品です。こちらで新品タグ付きをお譲り頂き当方では試着のみしております。私にはあまり似合わなかったのでお探しの方にお譲りしたいと思います。定価15400円のお品です。以下公式サイト引用文です。■デザイン通気性のよい麻混素材を使用したワンピース。フロントはシンプルにスキッパーデザインで、後ろに入ったタックディテールをポイントにしています。衿ぐりは1枚でも着て頂けるように深すぎない空きで、キャミ型のペチ付き。■コーディネートリゾート感のあるかごバッグなどの合わせはもちろん、デイリ―使いにスポーツサンダルなどでカジュアルに合わせて頂くのもおすすめです。■サイズゆとりのあるサイズ感。■素材綿との混合素材なので、ナチュラルにもなりすぎず、使いやすいです。■ケア方法洗濯可