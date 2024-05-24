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ハンドバッグ
商品番号 E58921710277
商品名

ハンドバッグ
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッドミュウミュウの2WAYバッグです。MIUMIUVITELLOSHINEヴィテッロシャイン落ち着いたボルドーと、ゴールド金具のロゴマークハンドバッグやショルダーバッグとして2wayで使えます。サイズ本体：W25×H15.5×D11cmハンドル：約28cmストラップ：約107-117cm(金具含む)カラー：AMARANTO(ボルドーに近いです)外側○開閉部：ファスナー式○取り外し可能ショルダーストラップ○ファスナー式ポケット×2内側○オープンポケット×1⭐︎状態元々シワっぽい雰囲気のバッグが、使い込んだ感じもあります。（注意）袋、箱などは一切ありません。素人保管で気にならない方是非、ご検討ください。送料込みの値段ですので、お値下げは考えていません。ご了承お願いします。
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