日本人/人気アーティスト··絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···動物主な画材···油彩絵の具 油彩画 遊鯉図 肉筆画 表 サイン有 裏側 サイン印譜在 状態 経年によるやや汚れ有り サイズ 38cmX45.5cmキャンバス厚み 2.0cm作品はサイン 印譜存在いたしますが、未鑑定につき本件模写出品です。 キャンバスのみ 額装新調お勧め致します。 目利きの方のご入札参加お待ち申し上げます。 梱包サイズ100サイズにて配送致します。



油彩画 【 遊 鯉 図 】 キャンバス裏側 サイン 印譜有り 模写 AG ...



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