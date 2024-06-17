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油彩画　【　遊　鯉　図　】　キャンバス裏側　サイン　印譜有り　 模写　AG
商品番号 U19282798938
商品名

油彩画　【　遊　鯉　図　】　キャンバス裏側　サイン　印譜有り　 模写　AG
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 11,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本人/人気アーティスト··絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···動物主な画材···油彩絵の具　　　　　　油彩画　　遊鯉図　　　肉筆画　　　表　サイン有　　裏側　サイン印譜在　　　状態　　　経年によるやや汚れ有り　　　サイズ　　38cmX45.5cmキャンバス厚み　　　2.0cm作品はサイン　　印譜存在いたしますが、未鑑定につき本件模写出品です。　　　キャンバスのみ　額装新調お勧め致します。　　　目利きの方のご入札参加お待ち申し上げます。　　　梱包サイズ100サイズにて配送致します。
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