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Chesty チェスティ　刺繍トップス
商品番号 I16268673343
商品名

Chesty チェスティ　刺繍トップス
ブランド名 チェスティ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お洋服の整理の為、出品致します。1度、短時間のみ着用致しました。サイズは0サイズになります。他にも出品している為、まとめての発送も承ります。気になられた方はコメント後、ご購入ください(^^)#チェスティ#chesty#スナイデル#ミラオーウェン#エイミー#エイミーストワール#ジルスチュアート#リリーブラウン#刺繍#刺繍トップス#フラワートップス#花柄トップス
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