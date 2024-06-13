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MOUSSY FOIL PRINT SHIRRING ドレス　ワンピース 花柄
商品番号 Y29652118388
商品名

MOUSSY FOIL PRINT SHIRRING ドレス　ワンピース 花柄
ブランド名 マウジー
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊ご覧頂きありがとうございます＊-̗̀●フォローにて100円引き●̖́‐◆即購入OK(コメント不要)◆プロフ必読お願いします。█ご希望金額ありましたら、○○円希望とコメントお願い致します█－－－－－－－－－－－－－－【商品説明】MOUSSYFOILPRINTSHIRRINGドレス　ワンピース花柄マウジー定価13,970円【サイズ】(2)着丈約130肩幅約33　　　　身幅約41　袖丈約66ウエスト約74　　　　　　　　　【カラー（色合い）】ブラック【状態】使用感少なめで、綺麗な状態です。中古商品の風合いなど、ご理解の上ご購入よろしくお願い致します。【その他】透け感：無裏地:あり【ポケット】前:後:内側:－－－－－－－－－－－－－－柄・デザイン...花柄柄・デザイン...ドット季節感...秋季節感...秋,冬季節感...春,秋,冬袖丈...長袖
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