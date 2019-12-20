ルイヴィトンLOUIS VUITTON M40989 ロックイット チェーン

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数多くの商品の中からご覧いただきましてありがとうございます。お互い気持ちの良い取引ができるよう心がけますのでよろしくお願いいたします。————————————————————————————2013年、2014年のみに製造された貴重なロックイットです。■アイテムルイヴィトン LOUISVUITTONLVハンドバッグトートバッグM40989モノグラムDU2143ロックイットチェーンA4収納定番レザー PVC南京錠 鍵 カデナ チャーム希少 レア 完売品 限定品20132014人気ミニ コンパクトヴィンテージ ビンテージゴールド 高級パーティー 結婚式 冠婚葬祭レディース バッグ 鞄※大手ブランド買取業者が主催するブランドオークション（BtoBオークション）で購入。真贋確認済み。■付属品なし■サイズ（約 cm）縦:27横:34-36幅:7持ち手の高さ:13(持ち手の頂点から本体まで)平置き実寸。※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。内部にファスナー付ポケット1■状態全体的に大きなダメージ等はなく問題なく使用可能です。内部にに若干のダメージ、ペン跡などありますが、外から見えず個人的に気になりません。おおまかな状態や微細なダメージなど写真でご確認ください。その他の微細な汚れ等の見落としはご容赦ください。状態判断は主観です。あくまで中古品ですので中古品にご理解ない方、神経質な方は購入をお控えください。■カラーブラウン※写真やご覧いただく環境によって異なる色合いに見える可能性がございます。■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。■その他他販路でも販売中のため、早期に終了する可能性もございます。説明文に記載がない限り、タイトル以外の撮影備品（ショッパー、袋、箱など）は付属しません。ご了承ください。保存時、発送時にシワができる場合がございます。ご了承ください。管理番号:137032-mo0027