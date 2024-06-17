JLLL by JILLSTUARTランタンバッグ　かごショルダー

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商品詳細
大人気で完売したJILLbyJILLSTUARTのカゴバッグです。（定価 送料込み13600）一目惚れで購入しましたがあまり使う機会がなく、1回使いましたがほぼ未使用の状態です。目立つ汚れや破損はございません。また家で保管のため神経質の方は購入ご遠慮ください。即完売アイテムで、今では手に入らない商品ですのでお探しの方はご検討ください。気になることがありましたらコメントお願いします！色 ホワイト即購入◯
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