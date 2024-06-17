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JLLL by JILLSTUARTランタンバッグ　かごショルダー
商品番号 A61243029628
商品名

JLLL by JILLSTUARTランタンバッグ　かごショルダー
ブランド名 ジルスチュアート
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気で完売したJILLbyJILLSTUARTのカゴバッグです。（定価　送料込み13600）一目惚れで購入しましたがあまり使う機会がなく、1回使いましたがほぼ未使用の状態です。目立つ汚れや破損はございません。また家で保管のため神経質の方は購入ご遠慮ください。即完売アイテムで、今では手に入らない商品ですのでお探しの方はご検討ください。気になることがありましたらコメントお願いします！色　ホワイト即購入◯
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