新品emiria wizエミリアウィズFOXファーティペット ベージュ

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ご覧いただきありがとうございます。こちらはフォックスマフラーです。新品emiriawizエミリアウィズFOXファーティペットベージュ新品未使用タグ付きカラーベージュ⚫︎リボンは、ホワイトとブラックになります。（付け替え可能 リボンなしでもおつけ頂けます。）ボタンに留めて最初からセットしてありましたので、リボンのシワは最初からございます。⚫︎リボンを外してもかなり可愛いティペットになります。⚫︎コートの上につけてあげるだけでゴージャス感が増します！定価2万円以上したかと思います。気持ち良いフォックスファーのマフラーつけ襟になります！他のカラーも出品しております。冬にかけて値上げしていきますので、最安値でご提供です。radyemiriawizCHANEL多数出品しています。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。0061リボンカラー···ベージュ0064