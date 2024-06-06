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新品emiria wizエミリアウィズFOXファーティペット ベージュ
商品番号 W54624693442
商品名

新品emiria wizエミリアウィズFOXファーティペット ベージュ
ブランド名 エミリアウィズ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらはフォックスマフラーです。新品emiriawizエミリアウィズFOXファーティペットベージュ新品未使用タグ付きカラーベージュ⚫︎リボンは、ホワイトとブラックになります。（付け替え可能　リボンなしでもおつけ頂けます。）ボタンに留めて最初からセットしてありましたので、リボンのシワは最初からございます。⚫︎リボンを外してもかなり可愛いティペットになります。⚫︎コートの上につけてあげるだけでゴージャス感が増します！定価2万円以上したかと思います。気持ち良いフォックスファーのマフラーつけ襟になります！他のカラーも出品しております。冬にかけて値上げしていきますので、最安値でご提供です。radyemiriawizCHANEL多数出品しています。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。0061リボンカラー···ベージュ0064
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