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品☆Leonard　レオナール　ロングジャケット　ジャケット　レディース
商品番号 X65738048500
商品名

品☆Leonard　レオナール　ロングジャケット　ジャケット　レディース
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂きものです！ファスナー部分、腕の裾、襟に黄ばみがございます。専門家ではないため真贋についての質問はスルーさせていただきます。。傷黄ばみシミ糸の解れなど確認出来ます。完璧を求めている方のご購入はお控え下さいm(__)mカラー...ブラック☆裾を折ると短めなジャケットでオシャレです♪
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