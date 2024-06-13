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商品詳細
頂きものです！ファスナー部分、腕の裾、襟に黄ばみがございます。専門家ではないため真贋についての質問はスルーさせていただきます。。傷黄ばみシミ糸の解れなど確認出来ます。完璧を求めている方のご購入はお控え下さいm(__)mカラー...ブラック☆裾を折ると短めなジャケットでオシャレです♪
http://narcologia.ru/goods/ambassador971106.html
http://narcologia.ru/goods/stage88197.html
http://narcologia.ru/goods/choice409085.html
品☆Leonard レオナール ロングジャケット ジャケット レディース
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