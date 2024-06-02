【日本未発売‼️】フルラ　FURLA ハンドバック　ショルダーバッグ　レディース

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✅ブランド名 FURLA✅新品未使用 ✅サイズタテ3cmヨコ21.5cmタカサ13cm平置き実寸。✅カラー ブラック/ホワイト✅素材 レザー✅内部は２つのカードケース入れがあります。✅日本未発売♪アメリカのフルラから今季最新作のショルダーバッグを買い付けました！上質レザーを全面に使用し高級感溢れるデザインにチェーンショルダーがアクセントになったお洒落なデザインが魅力＊ご自分用にももちろん、プレゼントにも喜ばれそうなアイテムです◎アメリカのフルラより入荷の新品本物の商品ですのでどうぞご安心してお買い求めくださいませ。■商品番号：821462■カラーブラックマルチ(tonionyx)■素材コーティングレザー■サイズ(約)：縦12cm×横21cm×マチ2.5cm ショルダー：75cm■仕様：プッシュロック式開閉 カードポケット×2■状態：新品■買付場所：フルラ直営店（アメリカ）■日本未発売品！✅ご不明点がある際はお気軽にお尋ねください。#フルラ#FURLA#ショルダーバッグ#ハンドバック#トートバッグ#レディース#おしゃれ