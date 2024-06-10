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長崎　黒鼈甲　蒔絵　イヤリング
商品番号 X62085439387
商品名

長崎　黒鼈甲　蒔絵　イヤリング
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 10,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック材質...その他金属　　ご覧頂きましてありがとうございます。　　黒鼈甲　蒔絵　イヤリング　　　　　　　　　になります。２０年位前に長崎にて購入したものと聞いています。詳細は申し訳ありませんが分かりません。現状のままとなります。　保証書、外箱等はありません。内容をご理解の上、ご検討ください。宜しくお願い致します。商品はプチプラに包んで発送します。
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