長崎　黒鼈甲　蒔絵　イヤリング

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カラー...ブラック材質...その他金属 ご覧頂きましてありがとうございます。 黒鼈甲 蒔絵 イヤリング になります。２０年位前に長崎にて購入したものと聞いています。詳細は申し訳ありませんが分かりません。現状のままとなります。 保証書、外箱等はありません。内容をご理解の上、ご検討ください。宜しくお願い致します。商品はプチプラに包んで発送します。