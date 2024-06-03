アイスダンディ メンズ脱毛器

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商品詳細
春に購入し数回の使用のみで、その後は箱に保管してました。アルコール消毒清掃済です。目立った傷汚れはありません。付属品全て有、カミソリ不使用。中古品ですのでご理解のうえ購入いただけますようよろしくお願いします。タイプ···美顔器部位···全身タイプ···光美容器
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