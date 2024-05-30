説明書付き　ハイドロヴィーナス　毛穴洗浄ソフトピーリングマシン　美顔器

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商品詳細
定価 60万ほど購入先 スタンダードプロ業務用ソフトピーリングマシンメーカーメンテナンス済み今、流行りの毛穴洗浄マシンです。鼻の毛穴の黒ずみ、角栓綺麗に取れます。これ一台で流行りの毛穴洗浄メニューが出来ます♪付属品、説明書ありご自宅用にも消耗品総額8万円相当付きAHA・BHA・美容セラム・替えチップ・電気コード・ハンドピース・ボトル#美顔器#毛穴ケア#角栓#黒ずみ#芸能人#モデル#美容#ハイドラ#ハイドラフェイシャル#フェイシャル#エステ※メーカーフォローを付けたい方は、購入後スタンダードプロかハイドロヴィーナス代理店にご連絡お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/ambassador651306.html
http://narcologia.ru/goods/financier182060.html
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