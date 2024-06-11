【JB64型 現行 ジムニー】ハイパフォーマンスバッテリーマイナスケーブル

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DirectEnergy製バッテリー用マイナスケーブル《Highperformancepowercableとは？》純正マイナスケーブルとは異なり、伝導率を高め、電気の流れをスムーズにします。《商品説明》・車種専用バッテリーターミナル採用（伝導率向上の為、銅メッキコーティング)・特殊４Gpowerケーブル採用（ケーブル導体素線0.12ｍｍ、1666本使用。海外大手メーカーのケーブルと比較にならない程多くの銅線を使用）・アースポイントターミナル（４G用ゴールドメッキ採用。肉厚の為、耐久性抜群。）《製品効果》◎燃費、トルクアップ。◎オーディオノイズ低減。（振動によりケーブルに伝わる不規則な電気信号による音質低下等を最小限に抑制)◎エンジン始動時のレスポンスアップ。◎ライト類の光量、光力向上、安定。◎ナビ、モニター等の画質が安定。◎充電、発電などの効率アップ。《同梱内容》・ハイパフォーマンスパワーケーブル1本・簡易取扱説明書◎誰でも取付け簡単◎簡易取扱説明書で安心◎取り付けてすぐに効果を体感出来ると思います*ご購入の際必ずお取り付けされる車種、型式をご連絡下さい。*古いケーブルの使用によるトラブルや事故を無くす為、定期的なメンテナンスを行い、安心なカーライフをお過ごし下さい。関連···アーシング、電装パーツ、車パーツ、燃費、燃費向上、トルク、トルクアップ、光量、光量アップ、バッテリー、ヘッドライト、パワーウィンド、ブレーキ、マフラー、自動車、自動車パーツ、タイヤ、サスペンション、外装、エアロパーツ、内装、シート、ステアリング、排気系、エンジン、インタークーラー、ドライブシャフト、ファンベルト、タイミングベルト、エアフロー、過給器、冷却装置、クラッチ、ミッション、駆動系、電装品、補強パーツ、外国自動車用パーツ、車内アクセサリー、カーナビ、カーオーディオ、アンプ、ウーファー、社外アクセサリー、メンテナンス用品、ジャッキ、ドライブレコーダー、ETC、エンジンスターター、ブースターケーブル、バッテリー用品フロンテ、マイティボーイ、ランディ、ラパン、ワゴンR、ワゴンRスティングレー、ワゴンRソリオ、ワゴンRプラス、ワゴンRワイド、SX4セダン、Sクロス、アルトバン、アルトラパンショコラ、エリオ、カプチーノ