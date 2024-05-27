RSR Ti2000 SuperDown T580TS

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商品詳細
RSR製のスーパーダウンサスです。新品購入から一年ほど使用しました。ヘタリもなく、まだまだ使用できます。永久保証書も付いております。フロントは組み込んだ状態で発送予定です。画像は参考で。#カローラスポーツ #ZWE213H#corollaSports#プリウス #50プリウス #トヨタ #RSR#Ti2000#ダウンサス #車高調
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