ホンダ　フロントフォークオーバーホールセット

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商品詳細
ホンダホーネット250のフロントフォークオーバーホール用に購入しましたが、使用しておりません。サスペンションオイルも付属します。適合確認などは行えませんので、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion627378.html
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